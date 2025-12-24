В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собак
10:14
- 10:14
Бездомные собаки напали на 61-летнего мужчину в Уджарском районе.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая, когда Рахман Аскеров находился во дворе собственного дома.
В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Очевидцы незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в медицинское учреждение.
По словам местных жителей, в расположенном поблизости недостроенном здании постоянно скапливается большое количество бездомных собак. Из-за агрессивного поведения животных жители района, особенно пожилые люди и дети, испытывают постоянное чувство тревоги. В связи с этим они призывают соответствующие структуры принять неотложные меры и обеспечить безопасность на данной территории.