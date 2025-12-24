Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Происшествия
    • 24 декабря, 2025
    • 10:14
    В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собак

    Бездомные собаки напали на 61-летнего мужчину в Уджарском районе.

    Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая, когда Рахман Аскеров находился во дворе собственного дома.

    В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    Очевидцы незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в медицинское учреждение.

    По словам местных жителей, в расположенном поблизости недостроенном здании постоянно скапливается большое количество бездомных собак. Из-за агрессивного поведения животных жители района, особенно пожилые люди и дети, испытывают постоянное чувство тревоги. В связи с этим они призывают соответствующие структуры принять неотложные меры и обеспечить безопасность на данной территории.

    Ucarda sahibsiz itlər 61 yaşlı kişiyə hücum edib

