В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собак

Бездомные собаки напали на 61-летнего мужчину в Уджарском районе.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая, когда Рахман Аскеров находился во дворе собственного дома.

В результате инцидента он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Очевидцы незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в медицинское учреждение.

По словам местных жителей, в расположенном поблизости недостроенном здании постоянно скапливается большое количество бездомных собак. Из-за агрессивного поведения животных жители района, особенно пожилые люди и дети, испытывают постоянное чувство тревоги. В связи с этим они призывают соответствующие структуры принять неотложные меры и обеспечить безопасность на данной территории.