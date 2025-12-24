Ucarda sahibsiz itlər 61 yaşlı kişiyə hücum edib
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 09:50
Ucar rayonunda sahibsiz itlər 61 yaşlı kişiyə hücum edib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayon mərkəzinin 28 May küçəsində qeydə alınıb.
Yaşadığı binanın həyətində sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalan 61 yaşlı Rəhman Əsgərov müxtəlif xəsarətlər alıb. Ətrafdakı sakinlərin ilkin yardımından sonra onu xəstəxanaya aparıblar.
