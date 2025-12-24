Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Айткенов: Казахстан выступает с инициативами, нацеленными на развитие межрелигиозного диалога

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 11:56
    Айткенов: Казахстан выступает с инициативами, нацеленными на развитие межрелигиозного диалога

    Казахстан выдвигает ряд международных инициатив, нацеленных на развитие межрелигиозного диалога, важнейшей из которых является проведение съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ернур Айткенов, выступая на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

    Айткенов заявил, что съезд лидеров мировых и традиционных религий стал общепризнанной платформой для диалога.

    "Сегодня Казахстан - это полиэтническое и многоконфессиональное государство, где гарантируется свобода совести, где межрелигиозное соглашение является основой общественного мира и национального единства. Светское устройство государства - важное историческое достижение народа Казахстана. Развитие свободы вероисповедания в Республике Казахстан осуществляется своеобразным путем, основанным на богатом духовном наследии, многовековых традициях межрелигиозного диалога и взаимоуважения. На основе этих принципов наша страна сформировала свою собственную модель отношений между государством и конфессиями, признанную международным сообществом", - сказал он.

    Айткенов также добавил, что азербайджанская делегация активно принимает участие в работе съезда.

    межрелигиозный диалог Казахстан II Форум религиозных деятелей религиозные конфессии Ернур Айткенов
    Qazaxıstanlı deputat: Dinlərarası dialoqun inkişafı ilə bağlı beynəlxalq təşəbbüslər irəli sürürük
    Aitkenov: Kazakhstan proposes initiatives aimed at developing interreligious dialogue

    Последние новости

    12:37

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    12:32

    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    12:29

    Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

    Другие страны
    12:20

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    12:20

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    12:19

    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    12:14

    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Религия
    12:10

    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Другие страны
    12:06

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    Лента новостей