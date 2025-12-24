Айткенов: Казахстан выступает с инициативами, нацеленными на развитие межрелигиозного диалога
- 24 декабря, 2025
- 11:56
Казахстан выдвигает ряд международных инициатив, нацеленных на развитие межрелигиозного диалога, важнейшей из которых является проведение съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ернур Айткенов, выступая на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.
Айткенов заявил, что съезд лидеров мировых и традиционных религий стал общепризнанной платформой для диалога.
"Сегодня Казахстан - это полиэтническое и многоконфессиональное государство, где гарантируется свобода совести, где межрелигиозное соглашение является основой общественного мира и национального единства. Светское устройство государства - важное историческое достижение народа Казахстана. Развитие свободы вероисповедания в Республике Казахстан осуществляется своеобразным путем, основанным на богатом духовном наследии, многовековых традициях межрелигиозного диалога и взаимоуважения. На основе этих принципов наша страна сформировала свою собственную модель отношений между государством и конфессиями, признанную международным сообществом", - сказал он.
Айткенов также добавил, что азербайджанская делегация активно принимает участие в работе съезда.