    В Азербайджане опекунским семьям переданы 60 детей

    • 24 декабря, 2025
    • 11:41
    В Азербайджане с ноября 2023 года по настоящее время в опекунские семьи переданы 60 детей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что Агентство социальных услуг, находящееся в подчинении министерства, передало в опекунские семьи 36 девочек и 24 мальчика.

    Из них 28 детей младше 6 лет, 26 - в возрасте от 7 до 13 лет, еще 6 - от 14 до 18 лет.

    В настоящее время 31 ребенок проживает в опекунских семьях в Баку, еще 29 - в районах страны, в том числе в Агджабеди, Билясуваре, Джалилабаде, Гяндже, Гёйчае, Гёйгёле, Хачмазе, Лянкяране, Шамахе, Шеки, Шамкире, Загатале, Астаре, Зардабе, Огузе и Имишли.

    Напомним, что в Азербайджане с 2023 года реализуется модель "Опекунская семья" для детей, лишенных родительской опеки.

    Son iki ildə Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb

