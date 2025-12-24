В Азербайджане опекунским семьям переданы 60 детей

В Азербайджане с ноября 2023 года по настоящее время в опекунские семьи переданы 60 детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что Агентство социальных услуг, находящееся в подчинении министерства, передало в опекунские семьи 36 девочек и 24 мальчика.

Из них 28 детей младше 6 лет, 26 - в возрасте от 7 до 13 лет, еще 6 - от 14 до 18 лет.

В настоящее время 31 ребенок проживает в опекунских семьях в Баку, еще 29 - в районах страны, в том числе в Агджабеди, Билясуваре, Джалилабаде, Гяндже, Гёйчае, Гёйгёле, Хачмазе, Лянкяране, Шамахе, Шеки, Шамкире, Загатале, Астаре, Зардабе, Огузе и Имишли.

Напомним, что в Азербайджане с 2023 года реализуется модель "Опекунская семья" для детей, лишенных родительской опеки.