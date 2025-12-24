Son iki ildə Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb
- 24 dekabr, 2025
- 11:08
Azərbaycanda ötən dövrdə (2023-ün noyabrından indiyədək) himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, nazirliyin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən himayədar ailələlərə verilən uşaqlardan 36-sı qız, 24-ü oğlandır.
Onlardan 28-i 6 yaşadək, 26-sı 7-13 yaş arası, 6-sə isə 14-18 yaş arası uşaqlardır.
Uşaqlardan 31-i hazırda Bakı şəhərindəki, 29-u rayonlardakı ( Ağcabədidə 1, Biləsuvarda 1, Cəlilabadda 1, Gəncədə 3, Göyçayda 1, Göygöldə 3, Xaçmazda 2, Lənkəranda 4, Şamaxıda 1, Şəkidə 1, Şəmkirdə 4, Zaqatalada 1, Astarada 1, Zərdabda 1, Oğuzda 3, İmişlidə 1 ailə) himayədar ailələrdə yaşayırlar.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün yeni "Himayədar ailə modeli" 2023-cü ildən tətbiq olunmağa başlanılıb.