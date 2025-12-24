Ali Məhkəmə Trampın hərbçiləri Çikaqoya yerləşdirmək istəyinə qarşı çıxıb
Digər ölkələr
24 dekabr, 2025
- 03:17
ABŞ-də Ali Məhkəmə, Prezident Donald Trampın rəhbərlik etdiyi Vaşinqton administrasiyasının iğtişaşları yatırmaq üçün Çikaqoya Milli Qvardiya yerləşdirmək istəyinə qarşı çıxıb və buna icazə verməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin ən yüksək məhkəməsinin dərc olunmuş qərarında deyilir.
Məhkəmə prosesinin bu ilkin mərhələsində hökumət İllinoys ştatında qanunları tətbiq etmək üçün orduya imkan verəcək səlahiyyət mənbəyini müəyyən edə bilməyib.
Qeyd edildiyi kimi, Vaşinqton administrasiyasının bu cür addımları yalnız müstəsna hallarda mümkündür. Lakin qərar qəti deyil; Ali Məhkəmə məsələni nəzərdən keçirməyə davam edəcək.
