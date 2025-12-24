Верховный суд США не разрешил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Чикаго

Верховный суд не разрешил вашингтонской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом задействовать на этом этапе Национальную гвардию для пресечения беспорядков в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном решении высшей судебной инстанции США.

"На этом начальном этапе разбирательства правительство не смогло указать на источник полномочий, которые позволяли бы военным отвечать за исполнение законов в Иллинойсе", - подчеркивается в документе. Как в нем отмечается, такие шаги со стороны вашингтонской администрации возможны лишь в исключительных случаях. Вместе с тем решение не является окончательным, Верховный суд продолжит рассмотрение этого вопроса.