    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.01.2026)

    Maliyyə
    • 08 yanvar, 2026
    • 08:51
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,28

    0,18

    - 0,57

    Neft WTI (dollar/barel)

    56,28

    - 0,05

    - 1,14

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 445,50

    - 37,40

    104,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 996,08

    - 466,00

    932,79

    S&P 500

    6 920,93

    - 23,89

    75,43

    Nasdaq

    23 584,28

    37,11

    342,29

    Nikkei

    51 340,72

    - 709,66

    1 001,24

    Dax

    25 122,26

    230,06

    631,85

    FTSE 100

    10 048,21

    - 74,52

    116,83

    CAC 40 INDEX

    8 233,92

    - 3,51

    84,42

    Shanghai Composite

    4 086,85

    - 8,69

    118,01

    Bist 100

    12 028,84

    5,06

    767,32

    RTS

    1 105,53

    0,00

    - 8,60

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1680

    - 0,0018

    - 0,0065

    USD/GBP

    1,3461

    - 0,0048

    - 0,0012

    JPY/USD

    156,6800

    0,1200

    0,2300

    RUB/USD

    80,2952

    - 0,4153

    1,5452

    TRY/USD

    43,0476

    0,0024

    0,0914

    CNY/USD

    6,9868

    0,0004

    - 0,0022
