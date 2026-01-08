Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.01.2026)
Maliyyə
- 08 yanvar, 2026
- 08:51
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,28
|
0,18
|
- 0,57
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
56,28
|
- 0,05
|
- 1,14
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 445,50
|
- 37,40
|
104,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 996,08
|
- 466,00
|
932,79
|
S&P 500
|
6 920,93
|
- 23,89
|
75,43
|
Nasdaq
|
23 584,28
|
37,11
|
342,29
|
Nikkei
|
51 340,72
|
- 709,66
|
1 001,24
|
Dax
|
25 122,26
|
230,06
|
631,85
|
FTSE 100
|
10 048,21
|
- 74,52
|
116,83
|
CAC 40 INDEX
|
8 233,92
|
- 3,51
|
84,42
|
Shanghai Composite
|
4 086,85
|
- 8,69
|
118,01
|
Bist 100
|
12 028,84
|
5,06
|
767,32
|
RTS
|
1 105,53
|
0,00
|
- 8,60
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1680
|
- 0,0018
|
- 0,0065
|
USD/GBP
|
1,3461
|
- 0,0048
|
- 0,0012
|
JPY/USD
|
156,6800
|
0,1200
|
0,2300
|
RUB/USD
|
80,2952
|
- 0,4153
|
1,5452
|
TRY/USD
|
43,0476
|
0,0024
|
0,0914
|
CNY/USD
|
6,9868
|
0,0004
|
- 0,0022
