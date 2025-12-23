Обнаружены обломки рухнувшего в Анкаре самолета с главой Генштаба Ливии на борту - ОНОВЛЕНО-2

Подразделения турецких спасателей обнаружили обломки частного самолета Falcon 50, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Анкары.

Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, на борту воздушного судна находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад.

"Продолжаются поиски на территории 6-7 деревень. В эти места невозможно добраться пешком. Поиски осложняются также неблагоприятными погодными условиями. Сейчас наблюдаются дожди и туман", - заявил мэр Хайманы Левент Коч.

По данным NTV, самолет разбился, предварительно, из-за технической неисправности. Его обломки разбросаны на большой территории.

23 декабря, 23:27

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил исчезновение с радаров самолета, на борту которого находился начальник Генштаба Вооруженных сил Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal.

"Сегодня вечером в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. В 20:52 связь с самолетом была потеряна. От экипажа самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось.

На борту самолета находились пять пассажиров, включая начальника Генштаба ВС Ливии генерала Мухаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада", - заявил он, отметив, что позднее будет предоставлена дополнительная информация.

23 декабря, 23:03

Вылетевший из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении города Триполи самолет Falcon 50 внезапно исчез с радаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в связи с инцидентом воздушное пространство Анкары было закрыто для полетов.

На борту, предположительно, находился начальник Генштаба Ливии генерал Мохаммед Али Аль-Хаддад.

HaberGlobal сообщает о звуках взрыва вблизи воздушной гавани.

Отмечается, что Хаддад прибыл в турецкую столицу сегодня по приглашению главы Генштаба Турции генерала Сельджука Байрактароглу и провел встречу с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.