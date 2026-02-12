"Фейеноорд" подписал нападающего английской сборной

"Фейеноорд" подписал бывшего крайнего нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Отмечается, что 31-летний футболист присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Стерлинг в прошлом месяце расторг контракт с "Челси", за который выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер не принял участие ни в одном матче. В составе "Манчестер Сити" он четыре раза становился чемпионом Англии. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.