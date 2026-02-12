Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    "Фейеноорд" подписал нападающего английской сборной

    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 23:01
    "Фейеноорд" подписал бывшего крайнего нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

    Отмечается, что 31-летний футболист присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

    Стерлинг в прошлом месяце расторг контракт с "Челси", за который выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер не принял участие ни в одном матче. В составе "Манчестер Сити" он четыре раза становился чемпионом Англии. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.

