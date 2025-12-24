İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Pentaqon "C-130J" təyyarələrinin istehsalı üçün müqaviləni 25 milyard dollara qədər artırıb

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 05:48
    Pentaqon C-130J təyyarələrinin istehsalı üçün müqaviləni 25 milyard dollara qədər artırıb

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Amerikanın "Lockheed Martin" korporasiyası ilə "C-130J Super Hercules" hərbi nəqliyyat təyyarələrinin istehsalına dair müqaviləni 10 milyard dollar artıraraq 25 milyard dollara çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamada bildirilib.

    Müqavilə 16 iyul 2035-ci ilə qədər tamamlanmalıdır. Həmin tarixə qədər istehsal olunacaq təyyarələrin dəqiq sayı göstərilməyib. Amerika tərəfi onların bir hissəsini Avstraliya, Almaniya, Misir, Yeni Zelandiya, Norveç, Filippin və Fransaya satmağı planlaşdırır.

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri həmçinin "Boeing" şirkətinə "B-52 Stratofortress" strateji bombardmançı təyyarələri üçün mühərrik dəyişdirmə xidmətləri üçün 2 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb. Müqavilə 31 may 2033-cü ilə qədər tamamlanmalıdır.

    Pentaqon təyyarə “Boeing”
    Пентагон увеличил сумму контракта на производство самолетов C-130J до $25 млрд

    Son xəbərlər

    06:26

    Horovlu sakini: Yaşadığım bu xoşbəxtliyi bütün keçmiş məcburi köçkünlərə arzulayıram

    Daxili siyasət
    06:25

    Bu gün Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:08

    Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib

    Maliyyə
    05:48

    Pentaqon "C-130J" təyyarələrinin istehsalı üçün müqaviləni 25 milyard dollara qədər artırıb

    Digər ölkələr
    05:17

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    04:43

    Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    04:27

    Venesuela rəsmisi: ABŞ neft uğrunda adi vətəndaşların qanını tökməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    03:50

    FTB Epşteynin ABŞ prezidenti haqqında yazdığı məktubun saxta olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    03:17

    Ali Məhkəmə Trampın hərbçiləri Çikaqoya yerləşdirmək istəyinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti