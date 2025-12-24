Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Пентагон увеличил сумму контракта на производство самолетов C-130J до $25 млрд

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 05:19
    Пентагон увеличил сумму контракта на производство самолетов C-130J до $25 млрд

    ВВС США увеличили сумму контракта с американской корпорацией Lockheed Martin на производство военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules на $10 млрд, до $25 млрд.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Пентагона.

    "Совокупная номинальная стоимость контракта в результате его изменения вырастает с $15 млрд до $25 млрд", - отмечается в документе. Контракт должен быть выполнен к 16 июля 2035 года. Какое именно количество самолетов должны произвести к этому времени, не уточняется. Некоторые из них американская сторона планирует продать Австралии, Германии, Египту, Новой Зеландии, Норвегии, Филиппинам и Франции.

    ВВС США также заказали у американской компании Boeing за $2 млрд услуги по замене двигателей для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Контракт должен быть выполнен к 31 мая 2033 года.

    C-130J военно-транспортные самолеты промпроизводство
