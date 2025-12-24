İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 24 dekabr, 2025
    • 04:43
    Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelanı yenidən müstəmləkəyə çevirməyə çalışır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Venesuelanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Samuel Monkada bildirib.

    "ABŞ Prezidenti 200 il geriyə getmək, Venesuelanı müstəmləkə etmək istəyir", - Monkada deyib.

    Diplomat həmçinin ABŞ-ın faktiki olaraq bütün Karib dənizini ilhaq etdiyini və Venesuelanın dəniz blokadasının müharibə cinayətindən başqa bir şey olmadığını qeyd edib.

    Venesuela 1811-ci ildə İspaniyadan müstəqilliyini elan edib.

    Постпред Венесуэлы при ООН: США пытаются аннексировать Карибское море

