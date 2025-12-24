Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır
- 24 dekabr, 2025
- 04:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelanı yenidən müstəmləkəyə çevirməyə çalışır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Venesuelanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Samuel Monkada bildirib.
"ABŞ Prezidenti 200 il geriyə getmək, Venesuelanı müstəmləkə etmək istəyir", - Monkada deyib.
Diplomat həmçinin ABŞ-ın faktiki olaraq bütün Karib dənizini ilhaq etdiyini və Venesuelanın dəniz blokadasının müharibə cinayətindən başqa bir şey olmadığını qeyd edib.
Venesuela 1811-ci ildə İspaniyadan müstəqilliyini elan edib.
Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır
