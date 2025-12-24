Постпред Венесуэлы при ООН: США пытаются аннексировать Карибское море

Президент США Дональд Трамп пытается вновь сделать Венесуэлу колонией.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада.

"Президент США хочет повернуть время вспять на 200 лет и сделать из Венесуэлы колонию", - сказал Монкада. Дипломат также указал, что США фактически "осуществляют аннексию всего Карибского моря", а морская блокада Венесуэлы представляет собой не что иное, как "военное преступление". Венесуэла провозгласила свою независимость от Испании в 1811 году.