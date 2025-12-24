İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Sumqayıtda bir neçə gün öncə ölən kişinin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 01:45
    Sumqayıt şəhərində 66 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Qurd dərəsi bağları yaşayış massivində qeydə alınıb.

    Belə ki, qonşular tərəfindən hüquq-mühafizə orqanlarına müraciətdən sonra 1959-cu il təvəllüdlü Cabir Abdullayevin meyiti yaşadığı fərdi evdə aşkarlanıb.

    İlkin məlumata görə, kişi bir neçə gün əvvəl ölüb. Onun hansı səbəbdən vəfat etdiyi məlum deyil.

    Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

