Sumqayıtda bir neçə gün öncə ölən kişinin meyiti aşkarlanıb
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 01:45
Sumqayıt şəhərində 66 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Qurd dərəsi bağları yaşayış massivində qeydə alınıb.
Belə ki, qonşular tərəfindən hüquq-mühafizə orqanlarına müraciətdən sonra 1959-cu il təvəllüdlü Cabir Abdullayevin meyiti yaşadığı fərdi evdə aşkarlanıb.
İlkin məlumata görə, kişi bir neçə gün əvvəl ölüb. Onun hansı səbəbdən vəfat etdiyi məlum deyil.
Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
01:45
Foto
Sumqayıtda bir neçə gün öncə ölən kişinin meyiti aşkarlanıbHadisə
01:41
Liviya təyyarə qəzasını araşdırmaq üçün Ankaraya mütəxəssislər göndərəcəkDigər ölkələr
01:24
Liviyada Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı üç günlük matəm elan edilibDigər ölkələr
01:00
Türkiyə prokurorluğu Liviya təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmaya başlayıbRegion
00:40
WSJ: ABŞ Karib dənizi bölgəsinə əlavə qüvvələr cəlb edibDigər ölkələr
00:17
Liviyanın Baş naziri generalın hərbçilərlə birlikdə vəfat etdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
00:00
Video
Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edibDaxili siyasət
00:00
Bu gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdürDaxili siyasət
23:55