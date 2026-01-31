NYT: İranın tamamlanmamış iki nüvə obyektində hərəkətlilik qeydə alınıb
- 31 yanvar, 2026
- 02:34
ABŞ kəşfiyyatı İranın tamamlanmamış iki nüvə obyektində hərəkətlilik qeydə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.
Məlumata görə, ABŞ, İsrail və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) beynəlxalq müfəttişləri bu obyektlər barədə bilsələr də, onlar ötən yay həyata keçirilən zərbələrin hədəfi olmayıblar.
Eyni zamanda, nəşr qeyd edib ki, İran yeni nüvə obyektləri tikmir və Amerikanın zərbələri zamanı dağıdılmış obyektlərdən nüvə yanacağını çıxarmağa çalışmır.
İsfahandakı obyektdən və digər zavodlardan gələn nüvə yanacağından istifadə etmədən İranın digər ölkələrin köməyi olmadan nüvə silahı yaratması problemli olacaq. Qəzet yazıb ki, İran tərəfi nüvə obyektlərini ABŞ-nin ən güclü qeyri-nüvə bombalarının tətbiqinə qarşı davamlı etmək üçün fəal şəkildə möhkəmləndirsə də, ABŞ kəşfiyyatı uranın silah dərəcəsinə qədər zənginləşdirilməsi üzərində işlərin aparılmasına dair heç bir əlamət tapmayıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin iyununda ABŞ nüvə təhlükəsinin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı çərçivəsində İsrailin hərbi kampaniyasına qoşularaq İranın əsas nüvə obyektlərinə zərbələr endirib. Hücumun hədəfləri Fordo, Natanze və İsfahandakı yeraltı komplekslər olub. Cavab olaraq Tehran ABŞ-nin Qətərdəki "Əl-Udeyd" bazasına 6-10 ballistik raketlə zərbə endirib ki, onlardan üçü hava hücumundan müdafiə sistemini keçə bilib.
2025-ci ilin dekabr ayının sonunda İranda başlayan kütləvi etirazlardan sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp hakimiyyətin etirazları sərt şəkildə yatıracağı təqdirdə, respublikaya zərbə endirəcəyi ilə hədələyib. Daha sonra "The Wall Street Journal" qəzeti qeyd edib ki, müttəfiqlərlə məsləhətləşmələrdən sonra Ağ Ev rəhbəri bu addımdan daşınıb. Nəşrin iddiasına görə, İsrail və ərəb ölkələri vaxtın uyğun olmadığını hesab edərək hücumun əleyhinə çıxıblar. Lakin artıq yanvarın 28-də Tramp İrana 2025-ci ilin yayındakından daha güclü zərbə endirməklə hədə-qorxu gəlib. O xəbərdarlıq edib ki, respublikaya doğru "USS Abraham Lincoln"un başçılığı ilə "nəhəng armada" hərəkət edir.