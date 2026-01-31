Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    NYT: На двух недостроенных ядерных объектах Ирана зафиксирована активность

    Американская разведка зафиксировала активность на двух недостроенных ядерных объектах Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Согласно их данным, США, Израиль и международные инспекторы МАГАТЭ знали об этих объектах, но те не стали целями ударов прошлым летом.

    При этом, указывает издание, Иран не строит новые ядерные объекты и не пытается достать ядерное топливо из объектов, разрушенных во время американских ударов.

    Не используя ядерное топливо с объекта в Исфахане и других заводах, Ирану будет крайне проблематично создать ядерное оружие без помощи других стран. И хотя иранская сторона активно укрепляет ядерные объекты, чтобы сделать их устойчивыми к применению самых мощных неядерных американских бомб, разведка США не нашла признаков работы над обогащением урана до уровня, достаточного для создания оружия, пишет газета.

    Напомним, что в июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Тегеран нанес по американской базе Аль-Удейд в Катаре удар 6-10 баллистическими ракетами, три из которых преодолели ПВО.

    После начавшихся в конце декабря 2025 года массовых протестов в Иране президент США Дональд Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Позднее, как указывала газета The Wall Street Journal, после консультаций с союзниками, глава Белого дома отказался от такого шага. Против атаки, утверждало издание, выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Но уже 28 января Трамп пригрозил Ирану более сильным ударом, чем летом 2025 года. Он предупредил, что к республике направляется "огромная армада" во главе с USS Abraham Lincoln.

    Лента новостей