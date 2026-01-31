Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hasan Suvarı özünə baş müşavir təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə müvafi qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.
Hasan Suvar baş müşavir vəzifəsi ilə yanaşı, ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi nazirinin də müavini kimi fəaliyyət göstərəcək.
Bundan başqa, Türkiyə Prezidenti Malta (Barkın Kayaoğlu) və Papua-Yeni Qvineyaya (Bilgin Özkan) da yeni səfirlər təyin edib.
