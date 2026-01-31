İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib

    Region
    • 31 yanvar, 2026
    • 04:10
    Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hasan Suvarı özünə baş müşavir təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə müvafi qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.

    Hasan Suvar baş müşavir vəzifəsi ilə yanaşı, ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi nazirinin də müavini kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Bundan başqa, Türkiyə Prezidenti Malta (Barkın Kayaoğlu) və Papua-Yeni Qvineyaya (Bilgin Özkan) da yeni səfirlər təyin edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş müşavir təyinat
