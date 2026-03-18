    Andrey Demçenko: Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu

    "Araz-Naxçıvan" komandasının qarşısına son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən kollektivin baş məşqçisi Andrey Demçenko Misli Premyer Liqasının XXV turunda "Şamaxı" üzərində qazanılan 1:0 hesablı qələbədən sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, futbolçuların tapşırıqları yerinə yetirdiyini bildirib:

    "Bizim qarşımıza qoyulan məqsəd son iki oyunda 6 xal qazanmaq idi və buna nail olduq. Komandanı bu tapşırığın öhdəsindən gəldiyi üçün təbrik edirəm. Oyun məndə qarışıq təəssüratlar oyatdı. Birinci hissədə təşəbbüsə sahib idik, qol imkanları yaratdıq. Amma ikinci hissə xoş təsir bağışlamadı. Rəqib uzun ötürmələrə üstünlük verdi və bizdə müəyyən problemlər yarandı. Matçın sonunda qol buraxıb heç-heçə də edə bilərdik. Bununla belə, müdafiədə yaxşı oynadıq və rəqibin yüzfaizlik epizodlarda fərqlənməsinə imkan vermədik. Komandanın formalaşması üçün belə görüşlərdə qələbə vacibdir".

    Son xəbərlər

    18:01
    Foto

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    17:56

    İsrail "Cənubi Pars" qaz yatağına hücumdan sonra İrandan ciddi cavab gözləyir

    Region
    17:54

    "Qlobal Pul Həftəsi"ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Maliyyə
    17:50

    Ayxan Abbasov: "Araz-Naxçıvan"la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    17:48

    Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Andrey Demçenko: "Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu"

    Futbol
    17:40

    Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:34

    Azərbaycanda iki ayda 43 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    17:34

    Almaz Baketayev Qırğızıstan Milli Bankının yeni sədri olub - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti