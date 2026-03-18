    Ayxan Abbasov: Araz-Naxçıvanla oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik

    "Şamaxı" komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov "Araz-Naxçıvan"la oyunda məğlubiyyətə layiq olmadıqlarını düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, 44 yaşlı mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    O, Misli Premyer Liqasının XXV turunda 0:1 hesabı ilə uduzduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu mövsüm üçüncü və ya dördüncü dəfədir ki, məğlubiyyətə layiq deyildik. Çoxlu qol şanslarımız oldu, amma yararlana bilmədik. Oyunçularımız bu gün sonadək mübarizə apardılar. Üstünlük bizdə idi, buna görə də şadam. Son ötürmələr və zərbələr üzərində işləməliyik".

    Ayxan Abbasov Şamaxı PFK Araz-Naxçıvan FK Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    18:01
    Foto

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    17:56

    İsrail "Cənubi Pars" qaz yatağına hücumdan sonra İrandan ciddi cavab gözləyir

    Region
    17:54

    "Qlobal Pul Həftəsi"ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Maliyyə
    17:50

    Ayxan Abbasov: "Araz-Naxçıvan"la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    17:48

    Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Andrey Demçenko: "Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu"

    Futbol
    17:40

    Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:34

    Azərbaycanda iki ayda 43 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    17:34

    Almaz Baketayev Qırğızıstan Milli Bankının yeni sədri olub - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti