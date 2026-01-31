Эрдоган назначил себе главного советника
В регионе
- 31 января, 2026
- 05:23
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Хасана Сувара своим главным советником.
Как сообщает Report, соответствующее решение турецкого лидера опубликовано на сайте официального издания Resmi Gazete.
Хасан Сувар, помимо должности главного советника президента, также будет выполнять функции заместителя министра экологии, градостроительства и изменения климата.
Кроме того, президент Турции назначил новых послов в Мальту (Баркын Каяоглу) и Папуа-Новую Гвинею (Бильгин Озкан).
Последние новости
06:44
Axios: Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти ИранаДругие страны
06:06
Сенат США одобрил финансирование работы правительства до конца финансового годаДругие страны
05:39
В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмыДругие страны
05:23
Эрдоган назначил себе главного советникаВ регионе
04:50
Индия и Венесуэла намерены перезапустить отношения в 2026 годуДругие страны
04:13
Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрдДругие страны
03:45
Риск сердечных заболеваний у мужчин начинает расти уже в 35 летЗдоровье
03:07
В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой из-за ливнейВ регионе
02:38