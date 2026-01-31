Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган назначил себе главного советника

    • 31 января, 2026
    • 05:23
    Эрдоган назначил себе главного советника

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Хасана Сувара своим главным советником.

    Как сообщает Report, соответствующее решение турецкого лидера опубликовано на сайте официального издания Resmi Gazete.

    Хасан Сувар, помимо должности главного советника президента, также будет выполнять функции заместителя министра экологии, градостроительства и изменения климата.

    Кроме того, президент Турции назначил новых послов в Мальту (Баркын Каяоглу) и Папуа-Новую Гвинею (Бильгин Озкан).

    Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib
