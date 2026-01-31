Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 31 января, 2026
    • 11:42
    В Хачмазе на платной автодороге грузовик насмерть сбил пешехода

    На проходящем через Хачмазский район участке платной автодороги Баку-Губа-госграница с РФ произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает северное бюро Report, грузовик сбил жителя Хачмазского района Сабухи Махмудова.

    Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

    По факту ведется расследование.

    Xaçmazda yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb
