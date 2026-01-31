В Хачмазе на платной автодороге грузовик насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 31 января, 2026
- 11:42
На проходящем через Хачмазский район участке платной автодороги Баку-Губа-госграница с РФ произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
Как сообщает северное бюро Report, грузовик сбил жителя Хачмазского района Сабухи Махмудова.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ведется расследование.
