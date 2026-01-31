Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Председатель КА: Некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях

    Внутренняя политика
    • 31 января, 2026
    • 11:20
    Председатель КА: Некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях

    В Азербайджане некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на сегодняшней конференции членов Коллегии адвокатов.

    Он подчеркнул, что адвокатура - важная профессия, обеспечивающая защиту конституционных прав граждан:

    "Каждый адвокат должен быть более ответственным. Публикации некоторых наших коллег в соцсетях формируют в обществе негативное мнение об адвокатах. Меня это беспокоит, так как подобные публикации плохо влияют на имидж всех адвокатов. Каждый из нас должен задуматься над этим и принять меры".

