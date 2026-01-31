Председатель КА: Некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях
Внутренняя политика
- 31 января, 2026
- 11:20
В Азербайджане некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на сегодняшней конференции членов Коллегии адвокатов.
Он подчеркнул, что адвокатура - важная профессия, обеспечивающая защиту конституционных прав граждан:
"Каждый адвокат должен быть более ответственным. Публикации некоторых наших коллег в соцсетях формируют в обществе негативное мнение об адвокатах. Меня это беспокоит, так как подобные публикации плохо влияют на имидж всех адвокатов. Каждый из нас должен задуматься над этим и принять меры".
