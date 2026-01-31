İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    VK sədri: Bəzi vəkillər sosial şəbəkədə qeyri-etik davranış nümayiş etdirirlər

    Daxili siyasət
    • 31 yanvar, 2026
    • 10:51
    Bəzi vəkillər sosial şəbəkədə etikaya uyğun olmayan davranış nümayiş etdirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin konfransı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, vəkillik vətəndaşların konstitusion hüquqlarını qoruyan mühüm peşədir:

    "Hər bir vəkil daha məsuliyyətli olmalıdır. Bəzi həmkarlarımızın sosial şəbəklərdə yazıları, paylaşımları cəmiyyətdə vəkillərə qarşı mənfi münasibət formalaşdırır. Mən narahat oluram, çünki bu paylaşımlar bütün vəkillərin imicinə pis təsir edir. Hər birimiz bu barədə fikirləşməli və tədbir görməliyik".

    Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası Vəkillər qeyri-etik davranış Sosial şəbəkə
