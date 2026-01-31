Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Анар Багиров: Активной практикой в Азербайджане занимаются свыше 2,7 тыс. адвокатов

    Другие
    • 31 января, 2026
    • 10:37
    Анар Багиров: Активной практикой в Азербайджане занимаются свыше 2,7 тыс. адвокатов

    Право на адвокатскую деятельность в Азербайджане в настоящее время имеют 2 825 человек, из них активную деятельность ведут 2 706 адвокатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров в субботу на конференции членов Коллегии адвокатов.

    По его словам, тестовая система для лиц, желающих стать адвокатами, применяется в стране с 2004 года:

    "В период с 2004 по 2018 год было проведено пять письменных тестовых экзаменов, а за последние три года - шесть. В этих экзаменах приняли участие 6 893 кандидата, 1975 из которых успешно завершили обязательный этап обучения и приняли присягу, в результате чего число адвокатов в стране увеличилось более чем втрое и составило 2 825 человек".

    Он добавил, что в настоящее время 2 706 человек занимаются активной адвокатской деятельностью, 12 -временно отстранены от работы, а 107 - работают на государственной службе.

    Коллегия адвокатов Азербайджана Анар Багиров
    Azərbaycanda aktiv fəaliyyətdə olan vəkillərin sayı açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:30

    Шамхани: Иран готов к любым вариантам развития событий

    Другие страны
    11:20

    Председатель КА: Некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях

    Внутренняя политика
    11:04

    В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек

    Другие страны
    10:56
    Фото

    Кормье: ВБ готов поддержать растущую роль Азербайджана как транспортного хаба

    Инфраструктура
    10:43

    Азербайджанская нефть подорожала до $73,3 за баррель

    Энергетика
    10:37

    Анар Багиров: Активной практикой в Азербайджане занимаются свыше 2,7 тыс. адвокатов

    Другие
    10:29
    Фото

    В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов

    Внутренняя политика
    10:22

    Федоров: Российские войска нанесли более 1 тыс. ударов по Запорожью, ранены три человека

    Другие страны
    10:19
    Видео

    Военные Азербайджана и ОАЭ проводят подготовку к совместным учениям

    Внутренняя политика
    Лента новостей