    Шамхани: Иран готов к любым вариантам развития событий

    • 31 января, 2026
    • 11:30
    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что любой конфликт на Ближнем Востоке имеет большие региональные последствия.

    Как передает Report, об этом Шамхани сказал в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

    По его словам, опыт предыдущих войн в регионе демонстрирует, что конфликты "редко остаются локальными".

    "Любая искра может быстро перерасти во всеобъемлющий пожар, который выйдет из-под контроля тех, кто его изначально планировал", - отметил Шамхани.

    Он подчеркнул, что приоритетной задачей для Ирана в настоящее время является "полная готовность к реагированию на любую угрозу".

    По его словам, Тегеран лучше любых внешних сил понимает географию региона, собственные и оборонные возможности.

    Шамхани также предостерег недружественные Ирану страны от развития эскалации.

    "Любое действие, отражающее враждебные намерения [против Ирана - ред.], будет встречено соразмерным, эффективным и сдерживающим ответом", - сказал помощник верховного лидера, подчеркнув, что Иран не ограничивает географию возможного противостояния исключительно морским пространством и "уже подготовился к более широким и технологически продвинутым сценариям".

