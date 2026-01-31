Кормье: ВБ готов поддержать растущую роль Азербайджана как транспортного хаба

Всемирный банк (ВБ) готов поддерживать усилия Азербайджана по укреплению роли страны в качестве регионального центра транспортной связанности.

Как сообщает Report, об этом региональный директор ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльз Кормье написал в соцсетях по итогам визита в Азербайджан на текущей неделе.

По его словам, в ходе визита состоялись встречи с азербайджанскими партнерами, на которых обсуждались текущие и перспективные проекты в сферах транспорта, энергетики, городского развития и региональной интеграции.

Особое внимание было уделено расширению Бакинского международного морского порта, модернизации железных дорог и логистической инфраструктуры: "Этот проект способствует более эффективному грузовому сообщению и улучшению взаимодействия между Европой и Азией".

Кормье отметил, что переговоры включали развитие Транскаспийского торгового маршрута (Среднего коридора), формирование зеленых энергетических коридоров, а также укрепление региональных энергосетей за счет торговли газом и электроэнергией.

По его словам, в энергетическом секторе обсуждались модернизация энергосистемы и интеграция новых мощностей возобновляемой энергетики в рамках проекта AZURE, одобренного в 2025 году.

Кроме того, стороны рассмотрели реализацию государственной программы по городской мобильности в Баку и возможности сотрудничества в области энергоэффективности.

Представитель ВБ поблагодарил азербайджанских партнеров за конструктивный диалог и заверил, что банк продолжит оказывать стране поддержку в решении актуальных задач.

"Готовы поддержать развитие этого импульса и усилия Азербайджана по укреплению логистики, продвижению городской мобильности, модернизации энергетических систем и расширению устойчивой инфраструктуры, соединяющей сообщества, рынки и страны в регионе", - написал Кормье.