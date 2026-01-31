Депутат: В Азербайджане много пациентов с потребностью в трансплантации сердца

В Азербайджане по-прежнему остается высоким число пациентов, нуждающихся в пересадке сердца.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

Он подчеркнул, что ключевой проблемой в этой сфере остается нехватка доноров. Однако, по словам Амирасланова, после проведения первой в стране трансплантации сердца ситуация начала постепенно меняться.

"После того как в Азербайджане была успешно выполнена первая операция по пересадке сердца, мы увидели рост числа людей, выразивших желание стать донорами".

Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые в Кавказском регионе была проведена трансплантация сердца от посмертного донора.