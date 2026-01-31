MM-in komitə sədri: Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olanların sayı çoxdur
Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olan insanların sayı çoxdur, sadəcə əsas məsələ donorun tapılmasıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda vətəndaşların ölümündən sonra donor olmasına icazə verilib:
"Ölkədə ilk ürək transplantasiyası həyata keçirildikdən sonra isə donorluğa maraq artıb".
Xatırladaq ki, 2025-ci il oktyabrın 31-də Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib.
