    В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек

    31 января, 2026
    • 11:04
    В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек

    В результате обстрела ВС РФ по Херсонской области Украины погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Херсона Александра Прокудина.

    По его словам, удары наносились по критической и социальной инфраструктуре, включая жилые кварталы населенных пунктов.

    "В результате атаки 2 человека погибли, еще 10 получили ранения. <...> Повреждено 14 многоэтажек и 5 частных домов. Также повреждены административное здание, магазин, газопровод, маршрутный автобус, троллейбус и частные автомобили", - отметил он.

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
