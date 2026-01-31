В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек
- 31 января, 2026
- 11:04
В результате обстрела ВС РФ по Херсонской области Украины погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Херсона Александра Прокудина.
По его словам, удары наносились по критической и социальной инфраструктуре, включая жилые кварталы населенных пунктов.
"В результате атаки 2 человека погибли, еще 10 получили ранения. <...> Повреждено 14 многоэтажек и 5 частных домов. Также повреждены административное здание, магазин, газопровод, маршрутный автобус, троллейбус и частные автомобили", - отметил он.
