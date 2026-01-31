İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xerson vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, zərbələr yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla kritik və sosial infrastruktura endirilib.

    "Hücumlar nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb. Çoxmərtəbəli 14 bina və 5 ev zərər görüb. Eyni zamanda, inzibati bina, mağaza, qaz kəməri və şəxsi avtomobillər də zədələnib", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xerson vilayəti
    В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек
    Two killed, 10 injured in Russian strikes on Ukraine's Kherson

