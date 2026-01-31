Минэнерго Казахстана: На месторождении "Тенгиз" возобновилась добыча нефти

На нефтяном месторождении "Тенгиз" в Казахстане, работа которого была приостановлена 18 января из-за пожара и отключения электроэнергии, началось поэтапное возобновление добычи.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.

По информации ведомства, 31 января в 03:35 по местному времени (02:25 по Баку) была открыта первая скважина - ГЗУ-52, технологические установки объекта PBF запущены и работают в штатном режиме.

"В настоящее время в эксплуатацию введены пять скважин, ведется подготовка к запуску следующей групповой замерной установки - ГЗУ-53", - подчеркивается в сообщении.

Минэнерго отмечает, что наращивание добычи будет осуществляться поэтапно - по мере стабилизации технологических параметров и с соблюдением требований промышленной безопасности.

Ранее, 26 января, был запущен завод второго поколения, работа которого обеспечивается сырьем с Королевского месторождения.

"Министерство энергетики РК и АО "КазМунайГаз" оказывают поддержку оператору проекта для ускорения выхода на плановые мощности", - подчеркивает ведомство.

Запасы нефти на Тенгизе оцениваются в 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%) и "ЛУКОЙЛ" (5%).