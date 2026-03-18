İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İsrail "Cənubi Pars" qaz yatağına hücumdan sonra İrandan ciddi cavab gözləyir

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 17:56
    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın "Cənubi Pars" qaz yatağının obyektlərinə hücum həyata keçirdikdən sonra İsrail İran tərəfindən daha ciddi addımlar atılacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən İsrail KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onların fikrincə, İranın iri qaz yatağına endirilən zərbə ölkənin qaz emalı gücünün təxminən beşdə birinə ziyan dəyməsi deməkdir. İranın buna İsraildəki enerji infrastrukturuna və ola bilsin ki, bütün regiondakı obyektlərə zərbələr endirməklə cavab verəcəyi istisna edilmir.

    Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после нападения на объекты "Южного Парса"

    Son xəbərlər

    18:01
    Foto

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    17:56

    İsrail "Cənubi Pars" qaz yatağına hücumdan sonra İrandan ciddi cavab gözləyir

    Region
    17:54

    "Qlobal Pul Həftəsi"ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Maliyyə
    17:50

    Ayxan Abbasov: "Araz-Naxçıvan"la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    17:48

    Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Andrey Demçenko: "Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu"

    Futbol
    17:40

    Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:34

    Azərbaycanda iki ayda 43 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    17:34

    Almaz Baketayev Qırğızıstan Milli Bankının yeni sədri olub - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti