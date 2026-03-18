Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после нападения на объекты "Южного Парса"

Израиль прогнозирует более серьезные действия со стороны Ирана после того, как израильские ВВС осуществили атаку на объекты иранского газового месторождения "Южный Парс".

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

По их мнению, удар по крупному газовому месторождению Ирана означает ущерб примерно одной пятой газоперерабатывающих мощностей страны. Не исключается, что Иран ответит ударами по энергетической инфраструктуре в Израиле и, возможно, по объектам по всему региону.