Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после нападения на объекты "Южного Парса"
В регионе
- 18 марта, 2026
- 17:41
Израиль прогнозирует более серьезные действия со стороны Ирана после того, как израильские ВВС осуществили атаку на объекты иранского газового месторождения "Южный Парс".
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.
По их мнению, удар по крупному газовому месторождению Ирана означает ущерб примерно одной пятой газоперерабатывающих мощностей страны. Не исключается, что Иран ответит ударами по энергетической инфраструктуре в Израиле и, возможно, по объектам по всему региону.
Последние новости
18:04
В США не исключают изъятие ядерных материалов ИранаДругие страны
17:55
Азербайджан за 2 месяца произвел почти 43 тыс. тонн карбамидаЭнергетика
17:46
Ильхам Алиев наградил Михаила Забелина орденом "За службу Отечеству" 1-й степениВнутренняя политика
17:42
Азербайджан сократил производство дизеля на 16%Энергетика
17:41
Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после нападения на объекты "Южного Парса"В регионе
17:41
Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагомДругие страны
17:29
Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 32,9%Энергетика
17:28
Новым председателем Нацбанка Кыргызстана стал Алмаз Бакетаев - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:19