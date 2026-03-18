Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 18 mart, 2026
    • 17:48
    Qətər İsrailin "Cənubi Pars" yatağı ilə bağlı obyektlərə endirdiyi zərbəni Yaxın Şərqdə davam edən gərginlik fonunda təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Qətər XİN-in nümayəndəsi Məcid Əl Ənsari belə bəyanatla "X" sosial şəbəkəsində çıxış edib.

    O, tərəfləri kritik infrastruktur obyektlərinə hücumlardan çəkinməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, enerji infrastrukturuna məqsədyönlü zərbələr qlobal enerji təhlükəsizliyinə, eləcə də regionun əhalisinə və ətraf mühitə təhlükə yaradır.

    "Biz həyati əhəmiyyətli obyektlərə hücumlardan çəkinməyin vacibliyini bir daha vurğulayır, bütün tərəfləri təmkinli olmağa, beynəlxalq hüquqa riayət etməyə və regionda təhlükəsizliyi və sabitliyi qoruyacaq şəkildə gərginliyi azaltmağa çağırırıq", - nümayəndə qeyd edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагом

    Son xəbərlər

    18:01

    Energetika
    17:56

    Region
    17:54

    Maliyyə
    17:50

    Futbol
    17:48

    Digər ölkələr
    17:43

    Futbol
    17:40

    Daxili siyasət
    17:34

    Energetika
    17:34

    Region
    Bütün Xəbər Lenti