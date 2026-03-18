Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагом

В Катаре назвали удар Израиля по объектам, связанным с месторождением "Южный Парс", опасным и безответственным шагом на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, такое заявление сделал представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари в соцсети Х.

Он призвал стороны воздержаться от атак на объекты критической инфраструктуры. По его словам, целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также населению региона и окружающей среде.

"Мы вновь подчеркиваем необходимость избегать нападений на жизненно важные объекты. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, соблюдать международное право и работать над деэскалацией таким образом, чтобы сохранить безопасность и стабильность в регионе", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства.

Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на объекты газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.