Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагом
- 18 марта, 2026
- 17:41
В Катаре назвали удар Израиля по объектам, связанным с месторождением "Южный Парс", опасным и безответственным шагом на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, такое заявление сделал представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари в соцсети Х.
Он призвал стороны воздержаться от атак на объекты критической инфраструктуры. По его словам, целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также населению региона и окружающей среде.
"Мы вновь подчеркиваем необходимость избегать нападений на жизненно важные объекты. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, соблюдать международное право и работать над деэскалацией таким образом, чтобы сохранить безопасность и стабильность в регионе", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства.
Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на объекты газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.