Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагом

    Доха назвала удары Израиля по Южному Парсу опасным и безответственным шагом

    В Катаре назвали удар Израиля по объектам, связанным с месторождением "Южный Парс", опасным и безответственным шагом на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, такое заявление сделал представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари в соцсети Х.

    Он призвал стороны воздержаться от атак на объекты критической инфраструктуры. По его словам, целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре представляют угрозу глобальной энергетической безопасности, а также населению региона и окружающей среде.

    "Мы вновь подчеркиваем необходимость избегать нападений на жизненно важные объекты. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, соблюдать международное право и работать над деэскалацией таким образом, чтобы сохранить безопасность и стабильность в регионе", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства.

    Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на объекты газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

    Газовое месторождение Южный Парс Операция США и Израиля против Ирана Маджид аль-Ансари
    Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb
    Ты - Король

    18:04

    В США не исключают изъятие ядерных материалов Ирана

    Другие страны
    17:55

    Азербайджан за 2 месяца произвел почти 43 тыс. тонн карбамида

    Энергетика
    17:46

    Ильхам Алиев наградил Михаила Забелина орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Внутренняя политика
    17:42

    Азербайджан сократил производство дизеля на 16%

    Энергетика
    17:41

    Израиль ожидает эскалации со стороны Ирана после нападения на объекты "Южного Парса"

    В регионе
    17:41

    Доха назвала удары Израиля по "Южному Парсу" опасным и безответственным шагом

    Другие страны
    17:29

    Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 32,9%

    Энергетика
    17:28

    Новым председателем Нацбанка Кыргызстана стал Алмаз Бакетаев - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    17:19

    Цена на нефть марки Brent выросла на 5% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    Лента новостей