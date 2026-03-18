Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 17:40
Mixail Yuryeviç Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Bu orden ona Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə verilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Zabelin Mixail Yuryeviçin sabah 80 yaşı tamam olur.
