    Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib

    Mixail Yuryeviç Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Bu orden ona Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə verilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Zabelin Mixail Yuryeviçin sabah 80 yaşı tamam olur.

    Ильхам Алиев наградил Михаила Забелина орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

