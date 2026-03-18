Ильхам Алиев наградил Михаила Забелина орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 17:46
Михаил Забелин награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
