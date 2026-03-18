"Qlobal Pul Həftəsi"ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Qlobal Pul Həftəsində Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Həyata keçirdiyi layihələr ilə seçilən "Bank of Baku" ASC gənc nəslin maliyyə dünyasına marağını artırmağı hədəfləyən növbəti təşəbbüsünü reallaşdırıb.

    Bank 16-22 mart "Qlobal Pul Həftəsi" (Global Money Week) çərçivəsində əməkdaşlarının övladlarını əhatə edən yaradıcı müsabiqə təşkil edib. 6-15 yaşlı uşaqların iştirak etdiyi "Öz pulunu yarat!" adlı müsabiqəsinin əsas məqsədi pulun sadəcə ödəniş vasitəsi deyil, həm də bir mədəniyyət, tarix və ideoloji rəmz olduğunu göstərmək olub.

    Müsabiqə müddətində uşaqlar yerli və beynəlxalq valyutaları araşdıraraq öz xəyal dünyalarına uyğun fərqli əsginas dizaynları hazırlayıblar. Uşaqlar vizual dizaynla yanaşı, istifadə etdikləri hər bir elementin və detalın mənasını da izah edən materiallar təqdim ediblər.

    Müsabiqənin sonunda ideyası və bədii yaradıcılığı ilə fərqlənən 6 əl işinin müəllifi qalib olaraq seçilib və "Bank of Baku" tərəfindən mükafatlandırılıb.

    Bu il "Puldan danışaq!" devizi altında keçirilən "Qlobal Pul Həftəsi" kampaniyası gəncləri əhatə edən maliyyə savadlılığı təşəbbüslərini təşviq edir. Kampaniyanın əsas məqsədi bütün uşaqların və gənclərin yüksək maliyyə biliklərinə, pul məsələləri haqqında məlumatlara sahib olması, ağıllı maliyyə qərarları qəbul etmək bacarığına yiyələnmələridir.

    Kampaniyanı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Savadlılığı üzrə Beynəlxalq Şəbəkəsi (OECD/INFE) təşkil edir və Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2025-ci ildən bu təşkilatın tam hüquqlu üzvüdür.

    "Bank of Baku" təşkil etdiyi fərqli formatlı layihələri ilə müxtəlif yaş qrupları arasında maliyyə savadlılığının artırılmasına öz töhfəsini verir və bunu gələcək fəaliyyətində də davam etdirməyi hədəfləyir.

    "Bank of Baku" hazırda 20 filialında 1 milyondan çox həm fiziki, həm də hüquqi şəxs olan müştərilərinə müxtəlif bankçılıq xidmətləri təqdim edir.

    "Bank of Baku"nun məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq, bankın rəsmi veb səhifəsi – www.bankofbaku.com daxil olaraq tanış olmaq olar.

    Son xəbərlər

    18:01
    Foto

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    17:56

    İsrail "Cənubi Pars" qaz yatağına hücumdan sonra İrandan ciddi cavab gözləyir

    Region
    17:54

    "Qlobal Pul Həftəsi"ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!

    Maliyyə
    17:50

    Ayxan Abbasov: "Araz-Naxçıvan"la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    17:48

    Qətər İsrailin "Cənubi Pars"a zərbələrini təhlükəli və məsuliyyətsiz addım adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Andrey Demçenko: "Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu"

    Futbol
    17:40

    Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:34

    Azərbaycanda iki ayda 43 min tona yaxın karbamid istehsal olunub

    Energetika
    17:34

    Almaz Baketayev Qırğızıstan Milli Bankının yeni sədri olub - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti