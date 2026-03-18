Qırğızıstan Milli Bankının sədri istefa verib
Qırğızıstan Milli Bankının sədri Melis Turqunbayev istefa verib.
"Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə martın 18-də Joqorku Keneşin (parlamentin) spikeri Marlen Mamataliyev məlumat verib.
Spiker qeyd edib ki, M.Turqunbayev istefa vermək barədə ərizəsini özü təqdim edib.
O əlavə edib ki, parlamentin müvafiq komitəsi yaxın zamanda bu məsələni nəzərdən keçirəcək.
