Председатель Нацбанка Кыргызстана подал в отставку

Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев подает в отставку.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом 18 марта сообщил спикер Жогорку Кенеша (парламента) Марлен Маматалиев.

Спикер отметил, что Тургунбаев подал заявление о своей отставке по собственному желанию.

Он добавил, что профильный комитет в скором времени рассмотрит этот вопрос.