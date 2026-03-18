Председатель Нацбанка Кыргызстана подал в отставку
В регионе
- 18 марта, 2026
- 09:39
Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев подает в отставку.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом 18 марта сообщил спикер Жогорку Кенеша (парламента) Марлен Маматалиев.
Спикер отметил, что Тургунбаев подал заявление о своей отставке по собственному желанию.
Он добавил, что профильный комитет в скором времени рассмотрит этот вопрос.
