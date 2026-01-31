İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Tramp bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 03:06
    Tramp bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb etdiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, hakimiyyətdə olduğu bir il ərzində ölkə iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb edə bilib ki, bu da sələfi Co Baydenin göstəricilərini 18 dəfədən çox üstələyir.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti üçün yazdığı məqaləsində qeyd edib.

    "Mən Amerikaya əvvəllər heç bir ölkənin qarşılaşmadığı nəhəng həcmdə investisiyaları təmin etmək üçün gömrük rüsumlarından uğurla istifadə etdim. Co Bayden, öz hesablamalarına görə, dörd il ərzində Birləşmiş Ştatlara 1 trilyon dollardan az yeni investisiya cəlb etmişdi. Biz isə bir ildən az müddətdə 18 trilyon dollardan çox öhdəlik götürülməsinə nail olduq", - deyə o bildirib.

    Tramp həmçinin göstərib ki, Çin mallarının ABŞ idxalındakı payı 2001-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb.

    "Çinin ABŞ idxalındakı payı bu ölkənin 2001-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasından bəri ən aşağı səviyyəyə enib və ABŞ-yə yüz milyardlarla dollar daxil olur", - deyə Tramp yazıb.

    Donald Tramp ABŞ iqtisadiyyat investisiya
    Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестиций

    Son xəbərlər

    05:43

    Luiziana ştatında səkkiz məhbus həbsxanadan qaçıb

    Digər ölkələr
    05:07

    Hindistan və Venesuela 2026-cı ildə münasibətləri yenidən qurmağı hədəfləyir

    Digər ölkələr
    04:41

    ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 6,52 milyard dollarlıq hərbi tədarükü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:10

    Ərdoğan özünə baş müşavir təyin edib

    Region
    03:49

    Kişilərdə ürək xəstəlikləri riski 35 yaşdan etibarən artmağa başlayır

    Sağlamlıq
    03:06

    Tramp bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:43

    Konqoda mədənin çökməsi nəticəsində 200-dən çox insan həlak olub

    Digər ölkələr
    02:34

    NYT: İranın tamamlanmamış iki nüvə obyektində hərəkətlilik qeydə alınıb

    Region
    02:13

    Braziliyada bir uşaq köpəkbalığı hücumu nəticəsində ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti