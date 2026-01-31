Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год нахождения у власти смог привлечь в экономику страны около $18 трлн инвестиций, что более чем в 18 раз превышает показатели его предшественника на посту главы государства Джо Байдена.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своей колонке для газеты The Wall Street Journal

"Я успешно использовал пошлины, чтобы обеспечить Америке колоссальный объем инвестиций, с которым ранее не имела дела ни одна страна. [Экс-президент США] Джо Байден, согласно его собственным подсчетам, за четыре года получил менее $1 трлн новых инвестиций в Соединенные Штаты. Менее чем за год мы добились обязательств на более чем $18 трлн", - говорится в публикации.

Он также указал, что доля китайских товаров в импорте США достигла самого низкого уровня с 2001 года.

"Доля Китая в импорте США достигла самого низкого уровня с вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, и в США поступают сотни миллиардов долларов", - написал Трамп.