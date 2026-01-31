Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестиций

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 02:38
    Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестиций

    Президент США Дональд Трамп заявил, что за год нахождения у власти смог привлечь в экономику страны около $18 трлн инвестиций, что более чем в 18 раз превышает показатели его предшественника на посту главы государства Джо Байдена.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в своей колонке для газеты The Wall Street Journal

    "Я успешно использовал пошлины, чтобы обеспечить Америке колоссальный объем инвестиций, с которым ранее не имела дела ни одна страна. [Экс-президент США] Джо Байден, согласно его собственным подсчетам, за четыре года получил менее $1 трлн новых инвестиций в Соединенные Штаты. Менее чем за год мы добились обязательств на более чем $18 трлн", - говорится в публикации.

    Он также указал, что доля китайских товаров в импорте США достигла самого низкого уровня с 2001 года.

    "Доля Китая в импорте США достигла самого низкого уровня с вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, и в США поступают сотни миллиардов долларов", - написал Трамп.

    Дональд Трамп пошлины The Wall Street Journal
    Tramp bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 18 trilyon dollar investisiya cəlb etdiyini bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    03:45

    Риск сердечных заболеваний у мужчин начинает расти уже в 35 лет

    Здоровье
    03:07

    В турецком Мерсине десятки домов и автомобилей оказались под водой

    В регионе
    02:38

    Трамп заявил, что за год привлек в экономику США около $18 трлн инвестиций

    Другие страны
    02:22

    Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР Конго

    Другие страны
    02:21

    NYT: На двух недостроенных ядерных объектах Ирана зафиксирована активность

    В регионе
    01:56

    В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулы

    Другие страны
    01:19

    СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

    Другие страны
    00:48

    Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Происшествия
    00:33
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с "Азербайджанской комнатой" в Женевском офисе ООН

    Внешняя политика
    Лента новостей