Kişilərdə ürək xəstəlikləri riski 35 yaşdan etibarən artmağa başlayır
- 31 yanvar, 2026
- 03:49
Kişilərdə ürək-damar xəstəlikləri riski artıq ömrün üçüncü onilliyinin ortalarından etibarən nəzərəçarpacaq dərəcədə artmağa başlayır ki, bu da qadınlarla müqayisədə təxminən yeddi il daha tezdir.
"Report"un məlumatına görə, İllinoys ştatının Şimal-Qərb Universitetinin alimləri 1980-ci illərin ortalarından bəri toplanan 5 100-dən çox yetkin şəxsə aid məlumatların təhlili nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Tədqiqatın nəticələri "Journal of The American Heart Association" nəşrində dərc olunub.
Məlum olub ki, kişilər orta hesabla 50,5 yaşında ürək-damar xəstəliklərinin inkişafı üçün 5 %-lik risk həddinə çatırlar, qadınlarda isə bu göstərici yalnız 57,5 yaşda müşahidə olunur.
Bu fərqin əsas səbəbi işemik ürək xəstəliyidir. 35 yaşınadək hər iki cins üçün risk səviyyəsi oxşar olsa da, bu yaşdan sonra kişilərdə risk daha sürətlə artmağa başlayır. Bununla belə, siqaret çəkmə, yüksək təzyiq və ya diabet kimi ənənəvi risk faktorları bu fərqi tam izah edə bilmir.
"Təəccüblü görünə bilər, amma ürək xəstəliyi onilliklər ərzində inkişaf edir və onun ilkin əlamətlərini gənc yaşlarda aşkar etmək mümkündür", – deyə tədqiqatın baş müəllifi Aleksa Fridman qeyd edib.
Müəlliflər vurğulayıblar ki, bir çox skrininq və profilaktika proqramları 40 yaşdan yuxarı insanlara yönəlib, bu isə kişilər üçün mühüm "fürsət pəncərəsi"nin qaçırılmasına səbəb ola bilər. Onlar riskin qiymətləndirilməsi üçün Amerika Kardiologiya Assosiasiyasının PREVENT düsturları kimi alətlərin artıq 30 yaşdan tətbiq edilməsini təklif edirlər.