Риск сердечных заболеваний у мужчин начинает расти уже в 35 лет

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин начинает заметно расти уже в середине третьего десятка жизни, примерно на семь лет раньше, чем у женщин.

Как передает Report, к такому выводы пришли ученые из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, по итогам анализа данных более 5 100 взрослых, собиравшихся с середины 1980-х годов. Результаты работы опубликованы в Journal of The American Heart Association.

Выяснилось, что мужчины достигают 5%-ного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем в 50,5 лет, тогда как женщины - лишь в 57,5 лет.

Основной вклад в эту разницу вносит ишемическая болезнь сердца. До 35 лет риск для обоих полов был схожим, но после этого возраста у мужчин он начинает расти быстрее. При этом традиционные факторы риска, такие как курение, высокое давление или диабет, не могут полностью объяснить этот разрыв.

"Этот момент может показаться ранним, но болезнь сердца развивается десятилетиями, и ее ранние маркеры можно обнаружить уже в молодом возрасте", - отметила старший автор исследования Алекса Фридман.

Авторы работы подчеркивают, что многие программы скрининга и профилактики ориентированы на людей старше 40 лет, что может упускать важное "окно возможностей" для мужчин. Они предлагают использовать инструменты оценки риска, такие как уравнения PREVENT от Американской кардиологической ассоциации, которые можно применять уже с 30 лет.