İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 09:03
    Kapital Bankın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Aprelin 17-də, saat 11:00-da "Kapital Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə "Kapital Bank"ın 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması, səhmdarlara dividend ödənilməsi, nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payı ilə bağlı müzakirələr aparılması və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "Kapital Bank" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 265,85 milyon manatdır. Bankın əsas səhmdarı "PAŞA Holdinq" MMC-dir.

    “Kapital Bank” dividend səhmdarların yığıncağı
    Состоится собрание акционеров Kapital Bank

    Son xəbərlər

    09:12

    Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə start verir

    Futbol
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)

    Maliyyə
    09:03

    "Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:02

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilir

    Futbol
    09:01

    "TikTokda" təhqiramiz paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.03.2026)

    Maliyyə
    08:54
    Video

    Tbilisidə bank binasında güclü yanğın baş verib

    Region
    08:35

    SEPAH Bəhreyndəki ABŞ hərbi bazasına hücum həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti