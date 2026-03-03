"Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 03 mart, 2026
- 09:03
Aprelin 17-də, saat 11:00-da "Kapital Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə "Kapital Bank"ın 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması, səhmdarlara dividend ödənilməsi, nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payı ilə bağlı müzakirələr aparılması və digər məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "Kapital Bank" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 265,85 milyon manatdır. Bankın əsas səhmdarı "PAŞA Holdinq" MMC-dir.
Son xəbərlər
09:12
Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
09:09
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə start verirFutbol
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)Maliyyə
09:03
"Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
09:02
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilirFutbol
09:01
"TikTokda" təhqiramiz paylaşımlar edən şəxs həbs olunubHadisə
08:56
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.03.2026)Maliyyə
08:54
Video
Tbilisidə bank binasında güclü yanğın baş veribRegion
08:35