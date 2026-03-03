Состоится собрание акционеров Kapital Bank

17 апреля в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Kapital Bank.

Как сообщает Report, собрание пройдет в головном офисе банка по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтчиляр, 153.

Повестка дня собрания включает утверждение финансовой отчетности Kapital Bank за 2025 год, выплату дивидендов акционерам, обсуждение вопроса о значительной доле в уставном капитале и другие вопросы.

Kapital Bank основан в 2006 году. Его уставный капитал составляет 265,85 млн манатов. Основным акционером банка является ООО PAŞA Holdinq.