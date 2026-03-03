Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 09:14
    Состоится собрание акционеров Kapital Bank

    17 апреля в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Kapital Bank.

    Как сообщает Report, собрание пройдет в головном офисе банка по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтчиляр, 153.

    Повестка дня собрания включает утверждение финансовой отчетности Kapital Bank за 2025 год, выплату дивидендов акционерам, обсуждение вопроса о значительной доле в уставном капитале и другие вопросы.

    Kapital Bank основан в 2006 году. Его уставный капитал составляет 265,85 млн манатов. Основным акционером банка является ООО PAŞA Holdinq.

    Kapital Bank собрание акционеров
    "Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

