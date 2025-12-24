Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Ливии объявили трехдневный траур после гибели главы штаба ВС

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 01:36
    В Ливии объявили трехдневный траур после гибели главы штаба ВС

    Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе в Турции начальника штаба ВС на западе страны Мухаммеда аль-Хаддада.

    Как передает Report, об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

    По его данным, траур должен будет действовать на всей территории страны.

    Liviyada Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı üç günlük matəm elan edilib

