В Ливии объявили трехдневный траур после гибели главы штаба ВС

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе в Турции начальника штаба ВС на западе страны Мухаммеда аль-Хаддада.

Как передает Report, об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, траур должен будет действовать на всей территории страны.