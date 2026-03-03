Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)
- 03 mart, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,9857 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,1942 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9857
|
100 Rusiya rublu
|
2,1942
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2078
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1160
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2469
|
1 Danimarka kronu
|
0,2658
|
1 Gürcü larisi
|
0,6278
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2750
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1852
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1768
|
1 İsrail şekeli
|
0,5510
|
1 Kanada dolları
|
1,2435
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5315
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3405
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5227
|
1 Moldova leyi
|
0,0989
|
1 Norveç kronu
|
0,1776
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4685
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3896
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3349
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3300
|
Türk lirəsi
|
0,0387
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0799
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0094
|
Qızıl
|
9111,8810
|
Gümüş
|
152,4645
|
Platin
|
3906,5065
|
Palladium
|
3034,4915