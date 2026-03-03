İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,9857 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,1942 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9857

    100 Rusiya rublu

    2,1942

    1 Avstraliya dolları

    1,2078

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1160

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2469

    1 Danimarka kronu

    0,2658

    1 Gürcü larisi

    0,6278

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0186

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2750

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1852

    1 İsveçrə frankı

    2,1768

    1 İsrail şekeli

    0,5510

    1 Kanada dolları

    1,2435

    1 Küveyt dinarı

    5,5315

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3405

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5227

    1 Moldova leyi

    0,0989

    1 Norveç kronu

    0,1776

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4685

    1 Rumıniya leyi

    0,3896

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3349

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3300

    Türk lirəsi

    0,0387

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0799

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0094

    Qızıl

    9111,8810

    Gümüş

    152,4645

    Platin

    3906,5065

    Palladium

    3034,4915
    məzənnə dollar manat

    Son xəbərlər

    09:12

    Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə start verir

    Futbol
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)

    Maliyyə
    09:03

    "Kapital Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:02

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilir

    Futbol
    09:01

    "TikTokda" təhqiramiz paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.03.2026)

    Maliyyə
    08:54
    Video

    Tbilisidə bank binasında güclü yanğın baş verib

    Region
    08:35

    SEPAH Bəhreyndəki ABŞ hərbi bazasına hücum həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti