Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process
    Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process

    CBA currency exchange rates (03.03.2026)

    Finance
    • 03 March, 2026
    • 09:34
    CBA currency exchange rates (03.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.9% to 1.9857 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.6% to 2.1942 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9857

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1942

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2078

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1160

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0819

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2469

    1 DKK (Danish krone)

    0.2658

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6278

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.2750

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1852

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1768

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5510

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2435

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5315

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3405

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5227

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0989

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1776

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6072

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4685

    1 RON (Romanian leu)

    0.3896

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3349

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3300

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0387

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0799

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0094

    Gold (1 ounce)

    9,111.8810

    Silver (1 ounce)

    152.4645

    Platinum (1 ounce)

    3,906.5065

    Palladium (1 ounce)

    3,034.4915
    Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Latest News

    09:51

    CENTCOM: US forces have destroyed IRGC command and control facilities

    Other countries
    09:47

    Azerbaijani oil price up by over 9%

    Energy
    09:46

    IDF launches simultaneous strikes on Tehran, Beirut

    Other countries
    09:45

    Witkoff reveals details of Iran nuclear talks

    Other countries
    09:35

    Trump says wars can be fought 'forever' with US stockpiles

    Other countries
    09:34

    CBA currency exchange rates (03.03.2026)

    Finance
    09:33

    IRGC strikes US military base in Bahrain

    Other countries
    09:24

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.03.2026)

    Finance
    09:17

    US reviewing reports of deadly strike on Iran school

    Other countries
    All News Feed