CBA currency exchange rates (03.03.2026)
- 03 March, 2026
- 09:34
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.9% to 1.9857 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.6% to 2.1942 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9857
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1942
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2078
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5961
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1160
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0819
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2469
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2658
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6278
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2175
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0186
|
1 GBP (British pound)
|
2.2750
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1852
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1768
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5510
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2435
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5315
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3405
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4662
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5227
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0989
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1776
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6072
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4685
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3896
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3349
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4530
|
1 SDR (IMF)
|
2.3300
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0387
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0393
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0799
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0094
|
Gold (1 ounce)
|
9,111.8810
|
Silver (1 ounce)
|
152.4645
|
Platinum (1 ounce)
|
3,906.5065
|
Palladium (1 ounce)
|
3,034.4915